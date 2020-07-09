В планах Путина нет разговора с королем Саудовской Аравии - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом в преддверии министерской встречи ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет в планах разговоров с визави в Саудовской Аравии у президента", - сказал Песков журналистам.

Встреча министров ОПЕК+, на которой ожидается обсуждение будущего сделки после 1 августа, запланирована на следующей неделе.