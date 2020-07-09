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СНГ 09.07.2020 17:07

В планах Путина нет разговора с королем Саудовской Аравии - Песков

Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить телефонный разговор с королем Саудовской Аравии Салманом в преддверии министерской встречи ОПЕК+, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, пока нет в планах разговоров с визави в Саудовской Аравии у президента", - сказал Песков журналистам.

Встреча министров ОПЕК+, на которой ожидается обсуждение будущего сделки после 1 августа, запланирована на следующей неделе.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, САУДАРАВИЯ, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]