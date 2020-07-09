Правоохранители в Германии отмечают рост готовности к насилию среди населения

Правоохранители в ФРГ отмечают рост готовности к насилию среди жителей страны, сообщил председатель Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг.

"Больше всего в настоящее время меня беспокоит то, что уровень готовности к насилию в любых сферах выросла, неважно, физическое или психологическое насилие, реальное или угрозы", - сказал он. В четверг в Берлине вместе с главой МВД ФРГ Хорстом Зеехофером Хальденванг представил доклад ведомства за 2019 год.

По его словам, речь идет о правых экстремистах, которые "устраивают теракты и убивают политиков" (речь идет об убийстве регионального политика Вальтера Любке - ИФ), речь идет о левых радикалах, которые нападают на полицейских.

"И я говорю об исламистах, которые так и не отказались от идеи устроить в Германии бойню", -указал он.

В общей сложности, указал Хальденванг, в прошлом году потенциал насилия в обществе вырос на 33%, полиция оценивает в Германии 13 тысяч человек как "ориентированных на насилие".