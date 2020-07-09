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Дальнее зарубежье 09.07.2020 17:14

Эстония смягчает ограничения на проведение публичных мероприятий

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение смягчить с 15 июля ограничения на проведение публичных мероприятий.

"При проведении мероприятий внутри помещений будет разрешено участвовать до 1 500 человек, вместо 500, как было ранее. На открытом воздухе вместо 1 000 человек будет разрешено участвовать до 2 000 человек", - сообщил на правительственной пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).

В то же время он подчеркнул, что необходимо будет соблюдать условие о 50% заполнении, а также требование о рассеивании.

При этом организаторы публичных мероприятий должны будут в каждом отдельном случае консультироваться с департаментом здоровья.

Ратас также подчеркнул, что "следует считаться с тем, что вирус никуда не делся" и следует продолжить все необходимые меры по предотвращению эпидемии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЭСТОНИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ, ОГРАНИЧЕНИЯ, СМЯГЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]