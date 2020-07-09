Эстония смягчает ограничения на проведение публичных мероприятий

Правительство Эстонии на заседании в четверг приняло решение смягчить с 15 июля ограничения на проведение публичных мероприятий.
"При проведении мероприятий внутри помещений будет разрешено участвовать до 1 500 человек, вместо 500, как было ранее. На открытом воздухе вместо 1 000 человек будет разрешено участвовать до 2 000 человек", - сообщил на правительственной пресс-конференции премьер-министр Юри Ратас (Juri Ratas).
В то же время он подчеркнул, что необходимо будет соблюдать условие о 50% заполнении, а также требование о рассеивании.
При этом организаторы публичных мероприятий должны будут в каждом отдельном случае консультироваться с департаментом здоровья.
Ратас также подчеркнул, что "следует считаться с тем, что вирус никуда не делся" и следует продолжить все необходимые меры по предотвращению эпидемии.
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