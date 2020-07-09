Минэкономики Украины оценило падение ВВП страны за 5 месяцев текущего года почти в 6%

Падение экономики Украины по итогам пяти месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года ускорилось до 5,9% с 5% по итогам четырех месяцев, говорится в обзоре экономической политики Минэкономики в четверг.
"Негативное влияние распространение в мире COVID-19 и действие сдерживающих факторов, сложившихся в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности. По итогам января-мая 2020 года сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", - говорится в документе.
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