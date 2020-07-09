Россия, Китай, Иран и Турция активней других ведут разведку в ФРГ - доклад МВД

Россия, Китай, Иран и Турция - страны, которые активнее других ведут разведку в Германии, говорится в докладе, посвященном охране конституции ФРГ за 2019 год.

"По-прежнему Российская Федерация, КНР, Исламская республика Иран и республика Турция остаются главными игроками, которые ведут в отношении Германии целенаправленный шпионаж и пытаются оказывать влияние", - указано в докладе, он опубликован в четверг.

По данным правоохранителей, эти страны активно пользуются "кибершпионажем и киберсаботажем".

"В особенности спецслужбы России и КНР используют кибершпионаж в отношении немецких ведомств. В том числе с целью поддержать информацией, которая может быть получена с помощью разведданных, собственную экономику. Такие действия по получению информации серьезно вредят успеху и возможностям развития немецких предприятий", - указано в документе.