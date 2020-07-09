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Дальнее зарубежье 09.07.2020 18:33

В Африканском союзе заявили об усилении пандемии COVID-19 на континенте

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний Африки, которые являются организацией здравоохранения Африканского союза, констатировали ускорение распространения пандемии коронавируса COVID-19 на континенте, сообщает Associated Press.

По словам главы организации Джона Нкенгасонга, "наша пандемия набирает крейсерскую скорость".

Он также отметил, что "нет ничего плохого в том, чтобы думать наперед" и готовиться к худшим сценариям.

Нкенгасонг призвал увеличить количество проводимых тестов на коронавирус и носить маски в общественных местах.

Общее число заболевших коронавирусом в Африке за время пандемии превышает 520 тыс. человек. Значительная часть из которых приходится на ЮАР. На африканском континент с начала вспышки COVID-19 зафиксировано более 12,2 тыс. летальных исходов впоследствии заражения этой инфекцией.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФРИКА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]