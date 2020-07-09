В Африканском союзе заявили об усилении пандемии COVID-19 на континенте

В Центрах по контролю и профилактике заболеваний Африки, которые являются организацией здравоохранения Африканского союза, констатировали ускорение распространения пандемии коронавируса COVID-19 на континенте, сообщает Associated Press.
По словам главы организации Джона Нкенгасонга, "наша пандемия набирает крейсерскую скорость".
Он также отметил, что "нет ничего плохого в том, чтобы думать наперед" и готовиться к худшим сценариям.
Нкенгасонг призвал увеличить количество проводимых тестов на коронавирус и носить маски в общественных местах.
Общее число заболевших коронавирусом в Африке за время пандемии превышает 520 тыс. человек. Значительная часть из которых приходится на ЮАР. На африканском континент с начала вспышки COVID-19 зафиксировано более 12,2 тыс. летальных исходов впоследствии заражения этой инфекцией.
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