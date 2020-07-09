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СНГ 09.07.2020 19:16

В Таджикистане 116 человек предстали перед судом по обвинениям в принадлежности к "Братьям-мусульманам"

Верховный суд Таджикистана начал рассмотрение дела о финансировании терроризма и экстремизме, фигурантами которого стали 114 таджикских граждан и два египтянина, обвиняемые в принадлежности к международной исламистской организации "Братья-мусульмане".

Суд проходит в закрытом режиме, сообщает таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди").

Подсудимые обвиняются по четырем статьям УК Таджикистана: ст. 179 (2) - финансирование преступлений террористического характера, ст. 307 (1) - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма, ст. 307 (2) - организация экстремистского сообщества, а также ст. 307 (3) - организация деятельности экстремистской организации.

Аресты сторонников исламистской организации в Таджикистане начались в январе. В конце января на пресс-конференции в Душанбе генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон сообщил журналистам, что по делу о причастности к террористической организации "Ихвон-ул-муслимин" ("Братья мусульмане") были арестованы 113 человек.

По его словам, среди арестованных и привлеченных к уголовной ответственности оказались два иностранца, один сотрудник администрации города Исфара, более 20 сотрудников вузов и других учреждений.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ИСЛАМИСТЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]