Верховный суд Таджикистана начал рассмотрение дела о финансировании терроризма и экстремизме, фигурантами которого стали 114 таджикских граждан и два египтянина, обвиняемые в принадлежности к международной исламистской организации "Братья-мусульмане".
Суд проходит в закрытом режиме, сообщает таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди").
Подсудимые обвиняются по четырем статьям УК Таджикистана: ст. 179 (2) - финансирование преступлений террористического характера, ст. 307 (1) - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма, ст. 307 (2) - организация экстремистского сообщества, а также ст. 307 (3) - организация деятельности экстремистской организации.
Аресты сторонников исламистской организации в Таджикистане начались в январе. В конце января на пресс-конференции в Душанбе генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон сообщил журналистам, что по делу о причастности к террористической организации "Ихвон-ул-муслимин" ("Братья мусульмане") были арестованы 113 человек.
По его словам, среди арестованных и привлеченных к уголовной ответственности оказались два иностранца, один сотрудник администрации города Исфара, более 20 сотрудников вузов и других учреждений.
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