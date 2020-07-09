Верховный суд Таджикистана начал рассмотрение дела о финансировании терроризма и экстремизме, фигурантами которого стали 114 таджикских граждан и два египтянина, обвиняемые в принадлежности к международной исламистской организации "Братья-мусульмане".

Суд проходит в закрытом режиме, сообщает таджикская служба "Радио Свобода" ("Радио Озоди").

Подсудимые обвиняются по четырем статьям УК Таджикистана: ст. 179 (2) - финансирование преступлений террористического характера, ст. 307 (1) - публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и публичное оправдание экстремизма, ст. 307 (2) - организация экстремистского сообщества, а также ст. 307 (3) - организация деятельности экстремистской организации.

Аресты сторонников исламистской организации в Таджикистане начались в январе. В конце января на пресс-конференции в Душанбе генеральный прокурор республики Юсуф Рахмон сообщил журналистам, что по делу о причастности к террористической организации "Ихвон-ул-муслимин" ("Братья мусульмане") были арестованы 113 человек.

По его словам, среди арестованных и привлеченных к уголовной ответственности оказались два иностранца, один сотрудник администрации города Исфара, более 20 сотрудников вузов и других учреждений.