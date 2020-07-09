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Здравоохранение 09.07.2020 16:08

В ВОЗ создадут комиссию для оценки работы организации по борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус объявил в четверг о создании независимой комиссии для оценки эффективности работы организации по борьбе с коронавирусом.

"Настало время оценить то, что мы сделали, и искать новые способы сотрудничества", - заявил глава ВОЗ.

По словам Гебрейсуса, возглавит комиссию бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшая президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф.

Гебрейсус подчеркнул, что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты, и большинству стран пока не удалось взять ее под контроль.

"Но в большинстве стран мира вирус пока не взят под контроль. Ситуация ухудшается", - сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что вирус показывает существующее неравенство во всемирных системах здравоохранения и в обществе, "расширяет и углубляет трещины между нами".

США на этой неделе уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года. В Вашингтоне считают работу ВОЗ неэффективной, причем - не только в ситуации с COVID-19.

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Тэги: МИР, ВОЗ, КОМИССИЯ, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]