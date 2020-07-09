В ВОЗ создадут комиссию для оценки работы организации по борьбе с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейсус объявил в четверг о создании независимой комиссии для оценки эффективности работы организации по борьбе с коронавирусом.

"Настало время оценить то, что мы сделали, и искать новые способы сотрудничества", - заявил глава ВОЗ.

По словам Гебрейсуса, возглавит комиссию бывшая премьер-министр Новой Зеландии Хелен Кларк и бывшая президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф.

Гебрейсус подчеркнул, что пандемия коронавируса продолжает набирать обороты, и большинству стран пока не удалось взять ее под контроль.

"Но в большинстве стран мира вирус пока не взят под контроль. Ситуация ухудшается", - сказал глава ВОЗ.

Он отметил, что вирус показывает существующее неравенство во всемирных системах здравоохранения и в обществе, "расширяет и углубляет трещины между нами".

США на этой неделе уведомили генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о выходе из ВОЗ, решение вступит в силу 6 июля 2021 года. В Вашингтоне считают работу ВОЗ неэффективной, причем - не только в ситуации с COVID-19.