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Бизнес и законодательство 09.07.2020 16:08

ГНФАР вложит $50 млн в коммерческую недвижимость в Калифорнии

Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) вложит $50 млн в недвижимость коммерческого типа в Лос-Анжелесе, отмечается в отчете ГНФАР за 2019 год.

«ГНФАР и Gaw Us Fund III, управляемый компанией Gaw Capital Partner, договорились о совместном вложении инвестиций в коммерческую недвижимость в Лос-Анжелесе. На долю капвложений Госнефтефонда в совместных инвестициях приходится $50 млн», - отмечается в документе, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

При этом не указываются сроки реализации сделки.

Как сообщалось, суммарные инвестиции ГНФАР в приобретение недвижимости за рубежом по состоянию на 31 декабря 2019 года оцениваются в $2 млрд 708 млн 719,917 тыс.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в 1999 году, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ГНФАР, НЕДВИЖИМОСТЬ, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]