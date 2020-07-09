В Киргизии приостанавливается работа междугороднего общественного транспорта до улучшения ситуации по коронавирусу

Междугороднее автобусное сообщение прекращается в Киргизии до улучшения эпидемиологической ситуации по COVID-19, сообщает в четверг республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

"Во всех областях Киргизии временно приостанавливается работа общественного транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по регулярным междугородным автобусным маршрутам межобластного сообщения", - сообщили в штабе.

Ограничения будут действовать до улучшения эпидемиологической ситуации в регионах Киргизии.

Ранее президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках мер, направленных на снижение заболеваемости коронавирусом в стране, рекомендовал штабу рассмотреть возможность приостановки транспортного сообщения между областями.

По последним данным, в Киргизии зарегистрировано более 8,8 тыс. случаев заражения коронавирусом, 116 человек скончались от инфекции, 3 тыс. 53 человека излечились.

Вместе с тем наблюдается рост заболеваемости внебольничной пневмонией с симптомами, похожими на коронавирус, но заражение COVID-19 при этом тесты не подтверждают. Всего с марта от пневмонии скончались 310 человек.

11 мая в Киргизии был отменен режим чрезвычайного положения, введенный в городах и регионах страны из-за распространения коронавируса COVID-19. Режим чрезвычайной ситуации продолжает действовать.