Число заболевших COVID-19 в Вооруженных силах США превысило 22 тысячи

Количество заболевших коронавирусом в Вооруженных силах США достигло 22 тыс. 168 человек, следует из данных Пентагона.
Только за неделю число инфицированных выросло на четыре тысячи.
С начала пандемии случаи заболевания выявлены у 15 тыс. 445 военнослужащих, 2 тыс. 53 членов семей, 3 тыс. 190 гражданских служащих и 1 тыс. 480 сотрудников компаний-подрядчиков Пентагона. От COVID-19 с начала пандемии скончались 40 человек, в том числе три военнослужащих, пять членов семей, 22 гражданских служащих и 10 подрядчиков.
При этом выздоровели почти 9,5 тыс. человек, из которых более 6,6 тыс. являются военнослужащими.
Из всех заболевших коронавирусом 724 потребовалась госпитализация. Среди них 347 военнослужащих, 73 члена семей, 207 гражданских служащих и 97 подрядчиков.
На данный момент самое большое количество заболевших выявлено в Армии США - 4 тыс. 817 военнослужащих. В ВМС зафиксировано 4 тыс. 373 случая заболевания COVID-19, в ВВС - 2 тыс. 189, в Корпусе морской пехоты - 1 тыс. 600 и в Национальной гвардии - 2 тыс. 261. Выявлено также еще 205 зараженных военнослужащих в составе различных ведомств Пентагона.
Кроме того, зафиксировано почти 25 тыс. случаев заболевания среди ветеранов Вооруженных сил и сотрудников министерства по делам ветеранов. Около 1,7 тыс. ветеранов скончались.
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