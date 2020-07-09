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Спорт 09.07.2020 17:15

Зурабишвили возмущена решением капитана грузинской сборной по баскетболу играть за московский ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение капитана грузинской сборной по баскетболу Торнике Шенгелия подписать трехлетний контракт с московским ЦСКА, сообщают в четверг грузинские СМИ.

На своей странице в фейсбуке президент Грузии назвала решение грузинского форварда вызывающим сожаление.

"Для меня вызывает сожаление и как для президента Грузии неприемлемо решение капитана сборной Грузии по баскетболу о переходе в московский ЦСКА", - написала Зурабишвили, комментируя сообщение о том, что Шенгелия принял решение покинуть испанский клуб "Баскония" для того, чтобы выступать за ЦСКА.

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Тэги: ГРУЗИЯ, БАСКОТБОЛ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]