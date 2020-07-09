Зурабишвили возмущена решением капитана грузинской сборной по баскетболу играть за московский ЦСКА

Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила решение капитана грузинской сборной по баскетболу Торнике Шенгелия подписать трехлетний контракт с московским ЦСКА, сообщают в четверг грузинские СМИ.
На своей странице в фейсбуке президент Грузии назвала решение грузинского форварда вызывающим сожаление.
"Для меня вызывает сожаление и как для президента Грузии неприемлемо решение капитана сборной Грузии по баскетболу о переходе в московский ЦСКА", - написала Зурабишвили, комментируя сообщение о том, что Шенгелия принял решение покинуть испанский клуб "Баскония" для того, чтобы выступать за ЦСКА.
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