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Финансы 09.07.2020 18:11

Фондовые индексы США в основном снижаются, Nasdaq продолжает расти после обновления рекорда накануне

Американские фондовые индексы в четверг не демонстрируют единой динамики: S&P 500 и Dow Jones снижаются, в то время как Nasdaq растет после достижения нового рекордного максимума накануне.

Инвесторы оценивают данные министерства труда США о количестве новых заявок на пособие по безработице в стране. Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 4 июля, уменьшилось на 99 тыс. и составило 1,314 млн человек. Эксперты ожидали падения числа заявок на минувшей неделе в среднем до 1,375 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Таким образом, число новых заявок продолжило снижаться после скачка в конце марта, однако 16-ю неделю подряд было выше 1 млн.

"В любом случае, количество новых заявок остается высоким, и улучшение, наблюдавшееся с конца марта, замедлилось", - отмечают аналитики UniCredit, которых цитирует MarketWatch.

Эксперты считают, что восстановление карантинных мер в некоторых штатах может влиять на статданные по рынку труда.

В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, пишет MarketWatch со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса. При этом в Калифорнии, Техасе и Флориде был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных. Общее число подтверждённых случаев заболевания в стране превышает 3 млн.

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи заявил The Wall Street Journal, что США еще не вышли из первой волны эпидемии.

В среду индекс Nasdaq Composite достиг нового исторического максимума при поддержке акций компаний технологического сектора. Котировки технологических компаний продолжают расти в четверг. Акции Netflix Inc.дорожают на 0,3%, Microsoft Corp.- на 1,1%. Капитализация Amazon.com Inc.повышается на 1%, прибавив в начала недели более 7%.

Котировки канадской Hexo Corp. в Нью-Йорке подскочили почти на 9%. Компания сообщила, что начнет продавать медицинскую марихуану в Израиле. Hexo впервые будет реализовывать свою продукцию за пределами Канады.

Стоимость Eldorado Resorts Inc растет на 1,3%. Американский оператор казино и отелей получил разрешение со стороны регулирующих органов штата Невада на покупку конкурирующей компании Caesars Entertainment Corp. за $17,3 млрд, сообщает MarketWatch. Цена бумаг Caesars Entertainment растет на 0,4%.

Бумаги Bed Bath & BeyondInc. дешевеют на 20,5%. Торговая сеть объявила о планах закрыть порядка 200 магазинов в ближайшие два года, зафиксировав падение продаж на 49% в первом финансовом квартале на фоне пандемии коронавируса.

Индекс Dow Jones Industrial Average к 17:48 опустился на 133,01 пункта (0,51%) - до 25934,27 пункта.

Standard & Poors 500 потерял 6,66 пункта (0,21%) и составил 3163,28 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 30,61 пункта (0,29%) - до 10523,11 пункта.

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Тэги: США, АКЦИИ, ТОРГИ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]