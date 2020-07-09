Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сакарья

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в своем письме турецкому коллеге Хулуси Акару выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением военнослужащих ВС Турции в результате взрыва, произошедшего в провинции Сакарья, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих ВС братской Турции в результате взрыва, произошедшего во время утилизации пиротехнических средств. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе это и наше горе тоже», - отмечается в тексте соболезнования.

Грузовик подорвался в турецкой провинции Сакарья, трое военнослужащих погибли, шесть получили ранения. Военнослужащие перевозили фейерверки с фабрики, где в минувшую пятницу произошел взрыв, чтобы подорвать их в карьере.

Х.Насирзаде