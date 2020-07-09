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Оборона 09.07.2020 18:16

Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сакарья

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов в своем письме турецкому коллеге Хулуси Акару выразил соболезнования в связи с гибелью и ранением военнослужащих ВС Турции в результате взрыва, произошедшего в провинции Сакарья, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих ВС братской Турции в результате взрыва, произошедшего во время утилизации пиротехнических средств. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе это и наше горе тоже», - отмечается в тексте соболезнования.

Грузовик подорвался в турецкой провинции Сакарья, трое военнослужащих погибли, шесть получили ранения. Военнослужащие перевозили фейерверки с фабрики, где в минувшую пятницу произошел взрыв, чтобы подорвать их в карьере.

Х.Насирзаде


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Тэги: МИНОБОРОНЫ, ТУРЦИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]