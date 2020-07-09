Нефть заметно дешевеет на опасениях по поводу спроса, Brent - $42,2 за баррель

Цены на нефть эталонных марок сильно снижаются в ходе торгов в четверг из-за опасений по поводу спроса, вызванных продолжающимся ростом выявленных случаев заражения коронавирусом, особенно в США.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:57 в четверг составляет $42,2 за баррель, что на $1,09 (2,52%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Фьючерсы на нефть WTI на август на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на $1,36 (3,33%) - до $39,54 за баррель.

В среду в США было выявлено более 58 тыс. новых случаев заражения коронавирусом - немного меньше, чем днем ранее, пишет MarketWatch со ссылкой на данные университета Джона Хопкинса. При этом в Калифорнии, Техасе и Флориде был зафиксирован рекордный прирост числа инфицированных. Общее число подтверждённых случаев заболевания в стране превышает 3 млн.

Главный эксперт рабочей группы по борьбе с коронавирусом доктор Энтони Фаучи в среду заявил The Wall Street Journal, что США еще не вышли из первой волны эпидемии.

Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 3 июля, выросли на 5,654 млн баррелей, свидетельствует опубликованный в среду еженедельный отчет Минэнерго США. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 4,839 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 3,136 млн баррелей.

Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 2,206 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 3,7 млн баррелей. По их прогнозу, запасы бензина сократились на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - на 500 тыс. баррелей.

Рост запасов нефти в США объясняется увеличением импорта нефти, отмечает главный финансовый директор Velandera Energy Маниш Радж, которого цитирует MarketWatch. По его словам, это является положительным фактором для рынка, поскольку указывает на рост спроса в стране.

Помимо этого, аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts, указывают, что "положительным аспектом в докладе о запасах является снижение запасов бензина на 4,8 млн баррелей, что свидетельствует о высоком спросе на топливо".

По данным аналитической компании Kayrros, спрос на автомобильное топливо на прошлой неделе вырос во всех американских штатах, за исключением Аризоны, Техаса и Флориды, где наблюдается резкий рост новых случаев заражения коронавирусом.