В Азербайджане за сутки выявлено 548 новых случаев COVID-19, 10 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 548 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровел 491 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 10 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 22464, число вылечившихся – 13591, общее число умерших составило 284.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,589 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 7,505 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 544,735 тыс. тестов.

Х.Насирзаде