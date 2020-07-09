В Азербайджане за сутки выявлено 548 новых случаев COVID-19, 10 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 548 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровел 491 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 10 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 22464, число вылечившихся – 13591, общее число умерших составило 284.
"В настоящее время в больницах специального режима находятся 8,589 тыс. человек", - подчеркивает штаб.
За прошедшие сутки в стране было проведено 7,505 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 544,735 тыс. тестов.
Х.Насирзаде
Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сакарья
Президент Азербайджана отправил в отставку замминистра обороны по МТО
Минобороны Азербайджана фиксирует рост числа обстрелов со стороны ВС Армении в зоне карабахского конфликта
Мировую нефтехимию в ближайшие три года ожидает переизбыток предложения
Air France с 14 июля восстанавливает регулярные рейсы на Украину
Европейские фондовые рынки завершили торги в четверг в минусе
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
Китай получит от США приглашение на переговоры по стратстабильности в Вене - госдеп
Европа возвратила в Ливию в этом году шесть тысяч нелегальных мигрантов
Российско-турецкий парламентский диалог получит дальнейшее развитие - Матвиенко
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог