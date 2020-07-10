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Дальнее зарубежье 10.07.2020 11:30

Вашингтон поддерживает решение ОЗХО по химоружию в Сирии - госдеп

США приветствуют принятие Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) инициативы, в которой Дамаск призывают "исправить ситуацию" с предполагаемым применением сирийскими военными химоружия в стране, сообщил в четверг госдеп США.

"США воздают должное...ОЗХО за осуждение использования Сирией химического оружия. Это решение делает нас на шаг ближе к привлечению сирийского режима к ответственности за использование химического оружия", - говорится в заявлении госдепа.

В документе говорится, что сегодняшнее решение "предусматривает четкие меры, которые должно принять сирийское правительство", в частности, сообщить об объектах, где разрабатывалось и хранилось химоружие, использованное при атаках в населенном пункте Латамна, сообщить об оставшихся запасах химоружия и производственных объектах, а также "решить нерешенные вопросы c первоначальным объявлением" об этом.

Госдеп отмечает, что в случае, если Дамаск не выполнит эти действия, Конференции стран-участников ОЗХО будет рекомендовано предпринять дальнейшие меры в отношении Сирии.

Согласно документу, решение ОЗХО полностью согласуется с позицией США о том, что использование химического оружия неприемлемо ни в какое время и ни при каких обстоятельствах.

9 июля члены ОЗХО в ходе сессии большинством голосов поддержали инициативу Франции, которая призвала Дамаск "исправить ситуацию" с предполагаемым применением сирийскими военными химоружия в стране.

Предложение поддержали 29 стран, девять воздержались, а Россия, Китай и Иран проголосовали против него.

Принадлежащая авторству Франции инициатива содержит призыв к руководству страны "исправить ситуацию", а также требует от главы ОЗХО позднее отчитаться по этому вопросу. Кроме того, в ней содержится предложение рассмотреть на встрече всех стран-членов ОЗХО в ноябре 2020 года рекомендации относительно того, какие меры могут быть приняты в случае отсутствия реакции.

В апреле группа по расследованию и установлению фактов ОЗХО опубликовала доклад. В нем говорится, что у ее специалистов есть веские основания считать, что лица, применившие зарин в качестве химического оружия в Латамне 24 и 30 марта 2017 года, а также хлор в качестве химического оружия 25 марта 2017 года, - это военные из ВВС Сирии.

Изначально миссии ОЗХО не обладали полномочиями выступать с обвинениями при расследовании случаев применения химического оружия. Они были уполномочены проверять, действительно ли было в том или ином случае применено химическое оружие. В 2018 году специалисты ОЗХО получили полномочия указывать на виновных в применении химоружия.

В Дамаске не раз отрицали обвинения в применении химоружия.

В Москве этот доклад ОЗХО подвергли критике и усомнились в его объективности.

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Тэги: США, ОЗХО, СИРИЯ


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