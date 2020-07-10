В Украине более 1 тыс. человек поправились от Covid-19 за минувшие сутки, 819 заболели, 18 человек умерли

В Украине за сутки по состоянию на утро пятницы выявлено 819 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 1 тыс. 16 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.
Днем ранее, 9 июля, сообщалось о 810 новых случаях заболевания Covid-19; 8 июля было 807 новых инфицированных, 7 июля - 564 случая заболевания, 6 июля - 543 новых заболевших, 5 июля - 823 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 тыс. 109 новых заразившихся.
"Из них (общего количества заболевших за сутки - ИФ) 67 детей, также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек", - сказал Степанов на брифинге в пятницу утром.
Он также отметил, что 1 тыс. 16 выздоровевших за сутки является рекордным показателем для Украины и назвал это "очень хорошей новостью".
По словам Степанова, наибольшее количество заболевших за минувшие сутки в Закарпатской, Львовской, Ровенской областях и Киеве.
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