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СНГ 10.07.2020 11:43

В Украине более 1 тыс. человек поправились от Covid-19 за минувшие сутки, 819 заболели, 18 человек умерли

В Украине за сутки по состоянию на утро пятницы выявлено 819 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 1 тыс. 16 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Днем ранее, 9 июля, сообщалось о 810 новых случаях заболевания Covid-19; 8 июля было 807 новых инфицированных, 7 июля - 564 случая заболевания, 6 июля - 543 новых заболевших, 5 июля - 823 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 тыс. 109 новых заразившихся.

"Из них (общего количества заболевших за сутки - ИФ) 67 детей, также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек", - сказал Степанов на брифинге в пятницу утром.

Он также отметил, что 1 тыс. 16 выздоровевших за сутки является рекордным показателем для Украины и назвал это "очень хорошей новостью".

По словам Степанова, наибольшее количество заболевших за минувшие сутки в Закарпатской, Львовской, Ровенской областях и Киеве.

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]