В Украине более 1 тыс. человек поправились от Covid-19 за минувшие сутки, 819 заболели, 18 человек умерли

В Украине за сутки по состоянию на утро пятницы выявлено 819 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, 1 тыс. 16 человек из числа ранее заболевших выздоровели, 18 умерли, сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Днем ранее, 9 июля, сообщалось о 810 новых случаях заболевания Covid-19; 8 июля было 807 новых инфицированных, 7 июля - 564 случая заболевания, 6 июля - 543 новых заболевших, 5 июля - 823 инфицированных за сутки. 26 июня был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 тыс. 109 новых заразившихся.

"Из них (общего количества заболевших за сутки - ИФ) 67 детей, также 65 медицинских работников. Было госпитализировано 214 человек", - сказал Степанов на брифинге в пятницу утром.

Он также отметил, что 1 тыс. 16 выздоровевших за сутки является рекордным показателем для Украины и назвал это "очень хорошей новостью".

По словам Степанова, наибольшее количество заболевших за минувшие сутки в Закарпатской, Львовской, Ровенской областях и Киеве.