Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 82,2 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 748 и на утро пятницы достигло 82 тыс. 238, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

В Казахстане, Киргизии, Таджикистане и Узбекистане за сутки число излечившихся от коронавируса увеличилось на 902 человека и достигло, по уточненным данным, 47 тыс. 303 человек. Это связано с тем, что межведомственная комиссия по нераспространению коронавируса в Казахстане ввела в сводки о ситуации с COVID-19 данные о выздоровевших после коронавирусной инфекции жителях страны, которые лечились амбулаторно.

По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось на 11 за сутки и достигло 492 человек.

Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 726 и на утро пятницы достигло 54 тыс. 747. По данным межведомственной комиссии по нераспространению коронавирусной инфекции, за минувший день в стране были выявлены 790 активных заражений COVID-19 и еще 936 бессимптомных.

Число излечившихся от коронавируса, по уточненным данным Минздрава, достигло 31 тыс. 815 человек (+538 человек за сутки). В ведомстве сообщили, что данные о 35 тыс. 137 выздоровевших накануне были переданы ошибочно.

Значительный рост вылечившихся от COVID-19 в Казахстане объясняется тем, что казахстанские власти решили включать в статистику данные о выздоровевших после коронавируса жителях страны, лечившихся амбулаторно.

Новые данные о жертвах коронавируса не приводятся. По последним данным, в Казахстане от COVID-19 скончались 264 человека.

Новые заражения выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют по числу заражений коронавирусной инфекцией Атырауская область - 7 тыс.150 (+336 за сутки), Алматы - 6 тыс. 895 (+217 за сутки), Нур-Султан - 6 тыс. 357 (+180 за сутки), а также Карагандинская область - 5 тыс. 790 (+120 за сутки) и Шымкент - 3 тыс. 769 (+49 за сутки).

Медики в Киргизии за минувшие сутки выявили коронавирус у 511 человек, общее число заражений COVID-19 в стране достигло 9 тыс. 358, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в пятницу.

За сутки стало известно о смерти еще шести человек от коронавируса, общее число жертв COVID-19 в Киргизии достигло 122 человек.

От внебольничной пневмонии за сутки скончалось 40 человек, из них 26 в Бишкеке. Всего с марта от пневмонии в Киргизии скончались 350 человек.

Акматова добавила, что за сутки коронавирус выявлен у 80 медиков. Всего с начала распространения инфекции диагноз COVID-19 поставлен 1 тыс. 450 медработникам.

За сутки, по ее словам, из стационаров выписан 81 пациент. На лечении остается 643 человек, из них 24 в реанимации, 5 тыс. 459 на домашней изоляции. Общее число выздоровевших после коронавируса достигло 3 тыс. 134 человек.

Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 464 человек. Это максимальное число инфицированных, выявленных в стране за один день с начала распространения COVID-19. Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Узбекистане увеличилось до 11 тыс. 723, сообщил в пятницу Минздрав республики.

По данным ведомства, число выздоровевших после коронавируса за минувшие сутки увеличилось на 227 и достигло 7 тыс. 287 человек.

За истекшие сутки в республике от осложнений, вызванных COVID-19, скончались пять человек, общее число летальных исходов достигло 52.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.

Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 47 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 6 тыс. 410, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.

О новых летальных случаях с коронавирусом в стране не сообщалось, общее число жертв COVID-19 в Таджикистане с начала пандемии, по данным министерства, составляет 54 человека.

Число излечившихся достигло 5067 человек (+56 человек за сутки).

Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.

По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.