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СНГ 10.07.2020 11:16

Президент Казахстана предупредил правительство о возможных отставках, если ситуация с коронавирусом не улучшиться за две недели

Правительство Казахстана ждут отставки, если ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в стране не улучшится в течение 14 дней, заявил в пятницу казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев.

"Я надеюсь, что ситуация улучшится через две недели. В противном случае, возникает вопрос о способности правительства в целом работать в этом составе", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи.

Слова главы государства приводятся в сообщении на странице пресс-службы Токаева в твиттере.

Он также сообщил на заседании, что правительство Казахстана и местные исполнительные органы выделят на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции 150 млрд тенге.

"Правительство и регионы выделят 150 млрд тенге на решение неотложных вопросов в борьбе с пандемией. Основная задача - обуздать уровень коронавирусной инфекции, остановить ее распространение и добиться значительных результатов в лечении больных", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства.

Кроме того президент поручил уволить руководителей фонда обязательного медицинского страхования и ТОО "СК Фармация" в связи с дефицитом лекарств в стране на фоне пандемии.

"Нужно провести расследование, всех виновных в возникших трудностях, привлечь к ответственности. Руководителей ФОМС и "СК Фармация" уволить или есть необходимость провести следствие", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства, которое проходит в режиме видеоконференцсвязи.

По последним данным, число подтвержденных заражений COVID-19 в Казахстане достигло 54 тыс. 747, скончались 264 человека.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, КАБМИН, КОРОНАВИРУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]