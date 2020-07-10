Власти Бельгии расширяют список мест, где носить маски обязательно

Начиная с субботы, 11 июля, в Бельгии будет расширен список мест, где граждане будут обязаны носить маски, в число таких мест войдут, в частности, торговые центры и кинотеатры, сообщили в пятницу бельгийские СМИ со ссылкой на достигнутую накануне договоренность федеральных и региональных властей.

Группой экспертов по стратегии выхода из режима ограничений, введенных в связи с пандемией коронавируса, подготовлен доклад для политического руководства страны, в котором рекомендуется расширение обязательного ношения масок. К такому же мнению пришел и Высший совет здравоохранения.

В Бельгии до сих пор использование масок было обязательным в общественном транспорте или в местах услуг со сближенными контактами людей, например, в парикмахерских.

С 11 июля маски станут обязательными в магазинах и торговых центрах, в кинотеатрах, зрительных и конференц-залах, учебных аудиториях, местах религиозных культов, музеях и библиотеках.

В целом "ношение масок по-прежнему настоятельно рекомендовано в прочих ситуациях".

Этот перечень может меняться в зависимости от развития эпидемиологической ситуации в стране.

Данное решение в пятницу официально утвердит Национальный совет безопасности Бельгии, отмечает газета Le Soir.

Граждане, не соблюдающие этих новых правил в конкретных ситуациях, могут преследоваться как за уголовное правонарушение. Учреждения и заведения, систематически пренебрегающие этими требованиями, могут быть закрыты.

В новых правилах уточняется, что маски по-прежнему не обязательны для детей до 12 лет. И особые условия предусмотрены для людей, которые не могут носить маски по медицинским показаниям.