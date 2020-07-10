Глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили обсудил с послами стран G7 новую судебную реформу на Украине. Встреча прошла в резиденции посла Италии в Киеве.

"Провели очень содержательный и конструктивный ужин с послами Большой семерки Кристиной Квин (США), Такаши Кураи (Япония), Анкой Фельдгузен (Германия), Николасом Харроксом (Великобритания), Етьеном де Понсен (Франция), Ларисой Галадза (Канада) и послом Европейского союза Матти Маасикасом в резиденции посла Италии Давиде Ла Чечилиа. Я ознакомил послов с планами Национальной рады реформ. Особенно много говорили о судебной реформе, первые контуры которой мы представим уже в ближайшие дни", - написал Саакашвили в фейсбуке в пятницу.

"О планах по судебной реформе рассказала директор международных программ Национальной Рады Полина Чиж", - добавил он.

Ранее Саакашвили заявлял, что предложения по проведению судебной реформы будут представлены на следующем заседании Национального совета реформ.

"Я искренне благодарен президенту Зеленскому за его глубокое понимание проблематики и, в частности, за поручение заняться именно этой фундаментальной для всех других начинаний реформой. Мы уже начали подготовку наших предложений и с нетерпением ждем следующего заседания Нацсовета, чтобы их представить", - написал он в фейсбуке в минувший понедельник.

Саакашвили подчеркнул, что с момента получения от президента Украины Владимира Зеленского поручения подготовить реформу судебной системы началась волна судейской критики и недовольства.

На прошлой неделе Совет судей Украины обнародовал заявление, в котором выразил возмущение заявлениями Саакашвили о новой концепции судебной реформы. "Делая такие заявления, господин Саакашвили должен знать, что сейчас в судебной системе, именно из-за подобных заявлений и неурегулированных процедур по назначению судей, образовался катастрофический кадровый голод", - заявили в Совете.

В ответ на критику Саакашвили заявил, что украинская судебная власть давно оторвалась от реальной жизни и превратилась в элитную службу, обсуживающую денежные потоки.

30 июня Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский поручил в июле обсудить на заседании Национального совета реформ фундаментальную концепцию революционной судебной реформы. Он подчеркнул, что власти намерены ввести концепцию, полностью отличную от нынешнего состояния судебной реформы. "Это буду не полумеры, не полузаконы, не какие-то внутренние перестановки с одного места на другое. Это будет фундаментальный передел всего, что происходит у нас в судебной системе", - сказал Саакашвили.