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Дальнее зарубежье 10.07.2020 11:26

Обнаруженный мертвым мэр Сеула оставил предсмертную записку

Мэр Сеула Пак Вон Сун, который был накануне был обнаружен мертвым, оставил предсмертную записку, сообщает агентство Associated Press.

"Я извиняюсь перед всеми людьми. Я благодарю каждого, кто был со мной в моей жизни", - написал Пак Вон Сун.

Записка была обнаружена в доме бывшего мэра южнокорейской столицы. В ней также содержится просьба кремировать его останки и развеять его прах над могилами его родителей.

Накануне тело Пак Вон Суна обнаружили в горах Бугаксан севернее Сеула. До этого поступали данные о том, что он пропал без вести - его телефон был отключен.

Пак Вон Сун занимал пост мэра столицы Южной Кореи с 2011 году. Он являлся активистом-правозащитником, учредителем ряда общественных и гражданских организаций. Его рассматривали одним из претендентов на пост президента страны от правящей Демократической партии на выборах 2022 года.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, СЕУЛ, МЭР, ЗАПИСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]