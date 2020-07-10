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СНГ 10.07.2020 13:04

Глава Минздрава Казахстана на период пандемии COVID-19 наделен особым статусом - президент

Правительство и руководители регионов Казахстана будут ежедневно отчитываться в мерах по противодействию пандемии коронавируса перед Минздравом, ведомство получило особый статус, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Так как это чрезвычайная ситуация, мы должны оперативно принимать все решения, касающиеся пандемии. Рекомендации и требования министра здравоохранения должны стать первоочередной задачей для других членов правительства и акимов", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу в режиме видеосвязи.

Слова главы государства приводятся в сообщении на странице его пресс-службы в твиттере.

"Одним словом, считайте, что во время пандемии министр здравоохранения обладает особым статусом и компетенцией. Поручаю правительству и акиматам предоставлять министерству ежедневный отчет и информацию по борьбе с пандемией", - сказал Токаев.

По последним данным, число подтвержденных заражений COVID-19 в Казахстане достигло 54 тыс. 747, скончались 264 человека.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, .МИНЗДРАВ, СТАТУС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]