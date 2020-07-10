Глава Минздрава Казахстана на период пандемии COVID-19 наделен особым статусом - президент

Правительство и руководители регионов Казахстана будут ежедневно отчитываться в мерах по противодействию пандемии коронавируса перед Минздравом, ведомство получило особый статус, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
"Так как это чрезвычайная ситуация, мы должны оперативно принимать все решения, касающиеся пандемии. Рекомендации и требования министра здравоохранения должны стать первоочередной задачей для других членов правительства и акимов", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу в режиме видеосвязи.
Слова главы государства приводятся в сообщении на странице его пресс-службы в твиттере.
"Одним словом, считайте, что во время пандемии министр здравоохранения обладает особым статусом и компетенцией. Поручаю правительству и акиматам предоставлять министерству ежедневный отчет и информацию по борьбе с пандемией", - сказал Токаев.
По последним данным, число подтвержденных заражений COVID-19 в Казахстане достигло 54 тыс. 747, скончались 264 человека.
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