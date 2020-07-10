6,63 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 174 умерших - оперштаб

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 6,63 тыс. случаев, умерли за сутки 174 пациента, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в пятницу.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 6635 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1673 (25,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.
Это самый крупный прирост по стране за последние пять суток. 5 июля в России было 6736 случаев, затем 6,6 тыс., 6,3 тыс. и дважды по 6,5 тыс. Суточная смертность остается на одном уровне третьи сутки.
Нарастающим итогом в России зарегистрировано 713 936 случаев коронавирусной инфекции, 11 017 умерших и 489 068 выписанных (7752 выписаны за последние сутки).
В Москве, сообщает оперативный штаб, 637 новых случаев COVID-19 за сутки, 28 смертей и 1007 выздоровевших.
КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ
Коэффициент распространения инфекции в Москве в пятницу продолжил снижаться и составил 0,92 (накануне - 0,94). В России этот показатель слегка вырос - до 0,98 (накануне - 0,97).
Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.
Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.
ТЕСТИРОВАНИЕ
Согласно данным Роспотребнадзора на пятницу, в России нарастающим итогом выполнено 22,3 млн тестов на коронавирусную инфекцию, в том числе 308 тыс. за минувшие сутки. Под медицинским наблюдением находятся 278 410 человек.
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