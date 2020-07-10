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Дальнее зарубежье 10.07.2020 12:07

В ЕС осудили решение Минюста США возобновить смертные казни

Европейский союз выступает против решения министерства юстиции США возобновить смертную казнь на федеральном уровне после 17-летнего перерыва, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы призываем администрацию США пересмотреть и не продолжать федеральные казни, которые должны начаться 13 июля. Это решение противоречит общей тенденции в США и во всем мире отменить смертную казнь, как по закону, так и на практике", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В документе напоминается, что Европейский союз решительно выступает против смертной казни при любых обстоятельствах.

"Это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание, несовместимое с неотъемлемым правом на жизнь, не обеспечивающее эффективного сдерживания преступного поведения и необратимое", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

При этом в Брюсселе отмечают, что "Европейский союз твердо и безоговорочно поддерживает жертв преступлений и их семьи и поддерживает применение эффективных, несмертельных наказаний".

В ЕС заявляют, что работа Евросоюза по всеобщей отмене смертной казни будет продолжена.

О возобновлении казней федеральных осужденных Минюст США объявил 15 июня.

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Тэги: ЕС, США, КАЗНИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]