В ЕС осудили решение Минюста США возобновить смертные казни

Европейский союз выступает против решения министерства юстиции США возобновить смертную казнь на федеральном уровне после 17-летнего перерыва, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Мы призываем администрацию США пересмотреть и не продолжать федеральные казни, которые должны начаться 13 июля. Это решение противоречит общей тенденции в США и во всем мире отменить смертную казнь, как по закону, так и на практике", - говорится в коммюнике, распространенном в пятницу в Брюсселе.

В документе напоминается, что Европейский союз решительно выступает против смертной казни при любых обстоятельствах.

"Это жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство наказание, несовместимое с неотъемлемым правом на жизнь, не обеспечивающее эффективного сдерживания преступного поведения и необратимое", - сказано в заявлении представителя ЕВС.

При этом в Брюсселе отмечают, что "Европейский союз твердо и безоговорочно поддерживает жертв преступлений и их семьи и поддерживает применение эффективных, несмертельных наказаний".

В ЕС заявляют, что работа Евросоюза по всеобщей отмене смертной казни будет продолжена.

О возобновлении казней федеральных осужденных Минюст США объявил 15 июня.