Сделка ОПЕК+ в июне исполнялась на 108%: странами ОПЕК на 112%, не-ОПЕК - на 99% - МЭА

Сделка по сокращению добычи нефти странами ОПЕК+ в июне исполнялась на 108%, говорится в ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

При этом страны ОПЕК выполняли свои обязательства на 112%, страны не-ОПЕК - на 99%.

По прогнозам МЭА, глобальное предложение нефти сократится на 7,1 млн б/с в 2020 году, а затем увеличится на 1,7 млн б/с в 2021 году.