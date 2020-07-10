Восстановление спроса на нефть под угрозой на фоне роста числа заражений COVID-19 - МЭА

Мировой спрос на нефть во втором квартале 2020 года снизился на 16,4 млн баррелей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за введенных ограничений для борьбы с пандемией COVID-19, пишет Международное энергетическое агентство в ежемесячном отчете.
МЭА отмечает, что в мае спрос сильно восстановился в Китае и Индии, увеличившись на 0,7 млн б/с и 1,1 млн б/с соответственно.
Согласно прогнозам агентства, мировой спрос на нефть в 2020 году снизится на 7,9 млн б/с, но в 20221 году вырастет на 5,3 млн б/с.
При этом МЭА отмечает, что "недавнее увеличение числа случаев COVID-19 и введение частичных ограничений вносит большую неопределенность в прогноз".
Запасы нефти и нефтепродуктов стран ОЭСР (международная экономическая организация развитых стран) в мае резко выросли и превысили средний 5-летний показатель на 258,5 млн баррелей. В прошлом месяце рост составил 81,7 млн баррелей - до 3,22 млрд баррелей.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Гасанов соболезнует Акару в связи с гибелью турецких военнослужащих в Сакарья
Президент Азербайджана отправил в отставку замминистра обороны по МТО
"Формула 1" подтвердила проведение российского этапа Гран-при в Сочи в сентябре
AZAL чартером из Киева доставили в Баку около 190 граждан Азербайджана
Эксперты ВОЗ два дня будут работать в Китае для расследования причин происхождения COVID-19
ИВ Сальянского района направит около 600 тыс. манатов на капремонт дорог
ИВ Гахского района направит свыше 650 тыс. манатов на благоустройство и ремонт
ИВ Шеки направит свыше 420 тыс. манатов на благоустройство города
В Узбекистане задержаны 38 человек, причастных к экстремистской группировке "Джихадисты" - СГБ
Глава Минздрава Казахстана на период пандемии COVID-19 наделен особым статусом - президент
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Подарок для абонентов Bakcell, использующих мобильное приложение
Развивайте своё фермерское хозяйство с новой агрокредитной кампанией AccessBank!
Caspian European Club провел Online Round Table с участием Анара Багирова
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог