Гонконг закроет все школы из-за новой вспышки коронавируса

Гонконг закроет все школы города из-за новой вспышки коронавируса COVID-19, сообщают западные СМИ со ссылкой на министра образования Кевина Яна.

Школы будут закрыты с понедельника следующей недели. Решение принято "в целях общего благополучия общественности, а также здоровья студентов". Те, у кого запланированы в ближайшее время экзамены, смогут сдать их, но прийти нужно будет в маске, а также поддерживать социальную дистанцию с другими людьми.

Накануне в Гонконге выявили 34 заражения коронавирусом, это самое высокое число подтвержденных случаев в сутки за более чем три последних месяца.

Школы в Гонконге закрыли в январе, еще на первой стадии распространения коронавируса в мире, а возобновили их работу с мая.

Однако в последние дни в Гонконге вновь начал наблюдаться рост заражений, поэтому городские власти принимают меры, чтобы его сдержать. В частности, накануне они заявили, что теперь максимум восемь человек могут сидеть вместе за столом в ресторане, а в барах, пабах и в клубах - до четырех человек.