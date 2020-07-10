Латвийская airBaltic весной 2021г начнет полеты из Риги в Баку

Латвийская авиакомпания airBaltic планирует в апреле 2021 года начать выполнение полетов из Риги в Баку, сообщается на сайте авиаперевозчика.
? "Баку входит в число первых 15 сезонных направлений из Риги, которые в 2020 году были перенесены из-за вспышки COVID-19. Рейс Рига-Баку будет выполняться два раза в неделю с 28 апреля 2021 года воздушными судами Airbus A220-300. Время в пути - 3 часа 35 минут", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс-Азербайджан".
Вылет из Баку будет осуществляться в 22.45 по местному времени, прибытие в Ригу - на следующий день в 03.20 по местному времени. Стоимость билета в один конец из Риги в Баку начинается от 131 евро, в обратном направлении - от 211 евро.
В целом airBaltic летом 2021 года планирует полеты по 82 маршрутам, что на 21% больше по сравнению с этим годом. Также в летний сезон 2021 года airBaltic увеличит частоту рейсов на многих популярных маршрутах, включая Барселону, Париж, Рим, Дублин и другие.
"До сих пор 2020 год был полон вызовов, и здоровье и безопасность наших пассажиров и сотрудников остаются для нас высшим приоритетом. Однако, мы продолжаем фокусироваться на расширении своей деятельности. Уже на год вперед мы объявили о планах нашей новой сети, и в сочетании с новыми видами билетов наши пассажиры с уверенностью могут бронировать билеты на более, чем 80 маршрутов", - заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс (Martin Gauss), слова которого приводятся в сообщении.
В настоящее время airBaltic выполняет прямые рейсы из Риги в различные европейские деловые центры и в такие популярные места отдыха, как Дубровник, Риека и Сплит в Хорватии, Барселона в Испании, Ницца во Франции, Ларнака на Кипре, а также в Рим, Катания и Милан в Италии.
К концу августа 2020 года авиакомпания планирует соединить страны Балтии на 69 маршрутах.
airBaltic (AIR BALTIC CORPORATION) выполняет рейсы из Балтийского региона по более, чем 55 направлениями в Европе, на Ближнем Востоке и в СНГ.
airBaltic является акционерным обществом, которое было основано в 1995 году. Его основным акционером является Латвийское государство, которому принадлежит около 80% акций, в то время как Ларс Туесен владеет около 20% через полностью принадлежащую ему компанию SIA Aircraft Leasing 1 SIA.
Парк авиакомпании включает 22 самолета Airbus A220-300 .
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