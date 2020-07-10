Провластные аналитики в Белоруссии утверждают, что рейтинг Лукашенко в конце июня составил 76%

Оперативно-аналитический центр (ОАЦ) при президенте Белоруссии считает, что рейтинг действующего главы государства Александра Лукашенко на конец июня составил 76%, суммарная доля остальных кандидатов находится на уровне 16%.

Аналитическую записку за подписью начальника ОАЦ Валерия Павлюченко опубликовал в пятницу в фейсбуке политический обозреватель телеканала "Беларусь 1" Андрей Кривошеев после прошедшей накануне встречи Лукашенко с представителями государственных СМИ.

"Президент попросил немедленно принести свежую социологию. В присутствии 250 коллег помощник принес документ прямо во время ответа на вопрос. Это было круто, даже для нашей откровенной политической реальности. За то мы систему и ценим", - написал в комментарии к документу журналист.

Кривошеев также утверждает, что документ опубликован без снятия грифа "Секретно".

В соответствии с документом, в конце июня рейтинг Лукашенко вырос до 76% с 60% в марте. Ожидается, что в ближайшей перспективе рейтинг действующего президента может вырасти до 80%.

"По оперативной информации, поступающей в ОАЦ из различных источников, к концу июня 2020 года уровень доверия главе государства достиг 76 процентов", - говорится в аналитической записке. Отмечается, что на 5-7% он выше в Витебской, Могилевской, Минской и Гомельской областях. И традиционно ниже в Минске и Брестской и Гродненской областях.

Из документа следует, что аналогичные записки регулярно готовятся по поручению президента. В опросе участвовали 21 тыс. человек.

В записке отмечается, что "в марте рейтинг главы государства стал резко падать и составлял 60%. При этом в Минске он традиционно был ниже еще на 8%".

По мнению авторов записки, снижение рейтинга было вызвано недовольством мерами, которые власти принимали во время пандемии, недостаточным информированием об опасности ситуации и занижением, по мнению граждан, статистики по заболевшим.

Кроме того, "существенное влияние на общественные настроения в указанный период оказало ухудшение по объективным причинам (общемировое падение экономики) социально-экономического положения значительной части граждан в связи с потерей ими или их близкими работы, уходом в отпуска за свой счет, простоями предприятий", отмечается в записке.

Затем "рейтинг власти стал постепенно восстанавливаться", в том числе благодаря приглашению экспертов ВОЗ и повышению открытости системы здравоохранения.

В документе отмечается, что рейтинг всех альтернативных претендентов "в совокупности составляет в настоящее время около 16%".

По мнению авторов записки, "после того как глава Комитета госконтроля Тертель (Иван Тертель - ИФ) озвучил послам США и ЕС истинные причины задержания Виктора Бабарико (экс-глава Белгазпромбанка, баллотируется на пост президента - ИФ) и (блогера - ИФ) Сергея Тихановского, как у международного сообщества, так и многих обычных граждан возникла уверенность в наличии доказательной базы по предъявленным им обвинениям".

В документе также отмечается, что финансирование штабов Бабарико и Тихановской снизилось, а Цепкало "радикально ухудшил свои условия, недобрав подписи".

"По оценкам экспертов, уровень доверия президенту Республики Беларусь способен в ближайшей перспективе достичь 80 процентов, что практически исключает серьезные электоральные риски в ходе избирательной кампании, а также сводит к минимуму возможность иных негативных проявлений", - говорится в опубликованном документе.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.