Более 2,5 тыс. медработников заразились Covid-19 в Молдавии, 29 скончались - Минздрав

Более 2 500 медицинских работников в Молдавии были заражены коронавирусом, сообщил в пятницу на пресс-конференции государственный секретарь министерства здравоохранения республики Константин Рымиш.

"За четыре месяца с начала пандемии COVID-19 в Молдове число инфицированных достигло 18 471 человек. Среди заболевших - 2 578 сотрудников системы здравоохранения. Более 70% из них уже вылечились. В настоящее время 722 медицинских работников проходят лечение. К сожалению, 29 медицинских работников скончались", - сказал Рымиш.

По данным министерства здравоохранения, доля инфицированных медицинских работников в общем числе заболевших в Молдавии составляет 14,6%.

Накануне в республике было зарегистрировано 195 случаев заражения коронавирусом. Общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 18 тыс. 666. Из них 12 тыс. 188 человек вылечилось, 727 скончались, в том числе - четыре человека минувшей ночью. В тяжелом состоянии находятся 363 человека, 26 человек подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Всего в Молдавии было обработано 113 тыс. 702 теста.