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СНГ 10.07.2020 18:41

В Казахстан двумя спецрейсами из Москвы доставлены 55 тонн лекарств для лечения COVID-19 и пневмонии

В Казахстан из России прибыла партия медикаментов для лечения COVID-19 и пневмонии, сообщила пресс-служба Минздрава республики в пятницу.

"В аэропорт Алматы прибыли два борта гражданской авиации, которые доставили из Москвы 55 тонн медицинских препаратов по наиболее востребованным наименованиям для лечения коронавирусной инфекции и пневмонии, в числе которых - противовирусные и жаропонижающие препараты, антикоагулянты и антибиотики", - говорится в сообщении ведомства.

В ближайшие дни в розничную сеть аптек Казахстана поступят около 150 тыс. таблеток азитромицина, около 1 млн флаконов цефтриаксона, 150 тыс. упаковок препарата тамифлю, 50 тыс. упаковок арбидола и другие востребованные медицинские препараты, прибывшие спецрейсами из России.

"Этого объема достаточно для покрытия месячной потребности в лекарственных препаратах. Прибывшие медикаменты будут равномерно распределены и оперативно доставлены в регионы в ближайшие дни", - уточнили в ведомстве.

В Минздраве отметили, что на следующей неделе в Казахстан будут доставлены лекарства из Индии.

"Такие рейсы будут осуществляться на регулярной основе для насыщения лекарственного рынка и постоянного пополнения аптечных сетей необходимыми препаратами", - отметили в ведомстве.

В июне казахстанцы начали активно скупать лекарства в связи с ростом заболеваемости COVID-19. С аптечных прилавков исчезли жаропонижающие и противовирусные препараты, антибиотики, зато лекарства появились у перекупщиков по завышенным в разы ценам. В некоторых аптеках лекарства резко подорожали.

По последним данным, в Казахстане зарегистрированы 54 тыс. 747 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 31 тыс. 815 человек, скончались - 264.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]