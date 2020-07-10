Китай отклонил предложение США начать трехсторонние переговоры с Россией о контроле над вооружениями

Власти Китай в пятницу заявили, что не собираются принимать приглашение США начать трехсторонние переговоры с Россией о контроле над вооружениями, передают западные СМИ.
"Неприятие Китаем так называемых трехсторонних переговоров о контроле над вооружениями предельно ясно. Однако, США продолжают донимать Китай и даже искажать позицию Китая", - заявил на брифинге представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
Он подчеркнул, что в предложении Вашингтона начать трехсторонние переговоры "нет ни честности, ни серьезности". Он указал, что вместо этого Вашингтону следовало бы прислушаться к призыву России о продлении договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений и дальнейшем сокращении его собственного ядерного арсенала.
22 июня делегации России и США обсудили в Вене перспективы контроля над вооружениями, включая вопрос о продлении ДСНВ. Делегации сторон возглавляли замглавы МИД РФ Сергей Рябков и спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.
Действие ДСНВ истекает 5 февраля 2021 года. Москва многократно предлагала Вашингтону продлить соглашение на пять лет без каких-либо условий с тем, чтобы не допустить полного развала системы контроля над вооружениями. В прошлом году США оформили выход из одного из ключевых документов в этой сфере - Договора о ракетах средней и меньшей дальности, а совсем недавно заявили о том, что покидают Договор по открытому небу.
Однако, как и в случае с этими двумя соглашениями, США увязывает судьбу ДСНВ с выполнением ряда условий. В частности, американцы настаивают на подключении к российско-американским консультациям и договоренностям Китая.
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