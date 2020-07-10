Молдавия получит второй транш макрофинансовой помощи ЕС в размере 30 млн евро

Европейская комиссия одобрила в пятницу предоставление Молдавии второго транша макрофинансовой помощи в размере 30 млн евро, сообщила Делегация ЕС в Молдавии.

Согласно сообщению, это "вторая и последняя выплата в рамках данной программы после первой выплаты в размере 30 млн евро в октябре 2019 года". Транш состоит из 10 млн евро в виде грантов и 20 млн евро в виде долгосрочных займов с низкой процентной ставкой.

Программа предназначена для оказания помощи Молдавии для покрытия ее потребностей во внешнем финансировании, что особенно важно в свете пандемии коронавируса, при одновременном осуществлении широкомасштабной и амбициозной программы реформ.

Комиссар по экономике Паоло Джентилони в этой связи отметил, что "ЕС утвердил финансовую помощь еще на 30 млн. евро, чтобы помочь Молдове справиться с экономическим шоком, вызванным пандемией коронавируса".

"Европейский Союз поддерживает молдавский народ в эти трудные времена. Также хочу поблагодарить Молдову за усилия по проведению реформ, например, по совершенствованию системы правосудия и борьбе с коррупцией", - сказал еврокомиссар.

Выплата осуществляется в соответствии с политическими обязательствами, согласованными с ЕС, как указано в Меморандуме о взаимопонимании. Выплата макрофинансовой помощи обусловлена хорошим прогрессом в рамках программы МВФ. Молдавия успешно завершила шестой и последний этап трехлетней программы МВФ в марте 2020 года.

"Комиссия и Европейская служба внешних действий (EEAS) считают, что Молдавией был достигнут достаточный промежуточный прогресс, связанный, в частности, с реформой правосудия, борьбой с коррупцией, положением в СМИ и гражданском обществе", - говорится в сообщении.

"Молдавские власти также обязались продолжать реформу правосудия, в частности, путем принятия долгожданных поправок к конституции в процессе судебной реформы в соответствии с международными стандартами", - отмечается там.

Кроме того, ЕС также намерен предоставить Молдавии другой займ в размере 100 млн евро в рамках решения о предоставлении макрофинансовой помощи десяти странам-партнерам, чтобы помочь им минимизировать экономические последствия пандемии.

"Комиссия готова выплатить первую часть этой новой помощи, как можно быстрее после того, как Меморандум о взаимопонимании с Молдавией был одобрен юридически. Меморандум о взаимопонимании устанавливает политические меры, которые необходимо предпринять в обмен на помощь", - отмечается в сообщении.

Решение о предоставлении Молдавии макрофинансовой помощи в 100 млн евро было принято ЕС еще в середине 2017 года. Однако после изменения избирательной системы Молдавии вопреки рекомендациям Венецианской комиссии, ЕС и ОБСЕ выплата первого транша была перенесена на 2018 год. После того, как молдавские власти аннулировали результаты выборов мэра Кишинева, на котором победу одержал представитель оппозиции, вновь было решено отсрочить выплату помощи.

Первый транш был выплачен только в сентябре прошлого года, после отстранения от власти олигарха Владимира Плахотнюка. После новой смены правительства в ноябре 2019 года, выплата второго транша была перенесена, а также выдвинуты новые условия. Правительство эти условия выполнило. Однако третий транш в размере 40 млн евро Молдавия уже не получит, так как предусмотренный трехлетний срок для выделения этой помощи истекает в августе.