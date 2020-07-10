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Дальнее зарубежье 10.07.2020 19:23

В Италии не исключают продление режима ЧС из-за коронавируса

Премьер Италии Джузеппе Конте предупредил, что в стране могут продлить режим ЧС, истекающий 31 июля, из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщают европейские СМИ.

Выступая в Венеции, Конте указал, что "возможное продление будет просто означать, что мы располагаем возможностью продолжать предпринимать меры" для борьбы с распространением инфекции.

В конце января в Италии на полгода ввели режим ЧС после того, как у двух туристов из Китая выявили положительный результат на коронавирус.

В Италии за время пандемии зарегистрировано 242 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 34 тыс. человек скончалось.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, РЕЖИМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]