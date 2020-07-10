В ЕС оценили план восстановления после кризиса в 750 млрд евро

В ЕС в пятницу оценили послекризисный экономический план восстановления в размере 750 млрд евро, а также огласили семилетний рамочный бюджет ЕС на 2021-2027 годы.
Предложения по размеру пакета экономического восстановления и бюджету огласил в пятницу на пресс-конференции в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель.
Восстановительный план предложен в сумме 750 млрд евро, в том числе 500 млрд евро в виде грантов и 250 млрд евро в форме кредитов. Отдельно от этого плана семилетний бюджет ЕС предложен в размере 1,074 трлн евро.
Говоря о балансе между грантами и кредитами, глава Евросовета признал, это трудный и сложный вопрос, но он обсудил его предварительно со всеми лидерами государств-членов. Он объяснил важность преобладания безвозмездных грантов, против чего выступают страны "бережливой четверки" (Австрия, Дания, Нидерланды и Швеция). На грантах настаивают "южные" страны, которые больше всех пострадали от последствий пандемии.
"Неудивительно, что у нас в ЕС есть разные мнения. Я заверяю вас, что мы учитывали все мнения, все различия. Моя задача в том, чтобы сделать все для достижения соглашения, при этом единогласно всеми 27 странами", - сказал он журналистам.
Он отметил, что предложение, которое предстоит обсудить лидерам стран ЕС, предусматривает направить больше финансовых средств ЕС на программы, содействующие прогрессу, а также - связать финансирование со стороны ЕС с вопросами управления, правового государства, уважением фундаментальных ценностей.
Предложения Мишеля будут обсуждаться на первой после самоизоляции очной встрече лидеров стран ЕС в Брюсселе 17-18 июля.
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