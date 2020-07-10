Второй волны Covid-19 в Москве в ближайшее время не ожидается - Собянин

Пики заболеваемости коронавирусом в столице пройдены, второй волны в ближайшее время ждать не стоит, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

"Я вижу, что мы все-таки пики прошли, никакой второй волны в ближайшее время не ожидается", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

По мнению мэра, в Москве уже сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу.

"Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью выходить из ограничений", - добавил мэр.