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СНГ 10.07.2020 20:33

Второй волны Covid-19 в Москве в ближайшее время не ожидается - Собянин

Пики заболеваемости коронавирусом в столице пройдены, второй волны в ближайшее время ждать не стоит, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в пятницу.

"Я вижу, что мы все-таки пики прошли, никакой второй волны в ближайшее время не ожидается", - сказал Собянин в интервью каналу "Россия 24" (ВГТРК).

По мнению мэра, в Москве уже сформировался популяционный иммунитет к коронавирусу.

"Все-таки в Москве, считаю, выработался коллективный иммунитет у населения, который позволяет с уверенностью выходить из ограничений", - добавил мэр.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ, МЭР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]