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Дальнее зарубежье 10.07.2020 21:59

В Израиле за сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

В Израиле за последние сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают местные СМИ.

Всего в стране к настоящему моменту за время пандемии зарегистрировали более 35,5 тыс. случаев заражений COVID-19. Скончались 350 заразившихся.

Накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с пресс-конференцией, в ходе которой признал, что решение возобновить работу бизнеса в стране было преждевременным.

"Я беру на себя за это полную ответственность", - сказал он журналистам.

В Израиле складывается непростая обстановка с коронавирусом. Весной, когда в мире произошел пик заражений коронавирусом, в этой стране ситуация была не столь критична, как во многих других. Руководство Израиля быстро ввело карантин примерно на месяц, и поэтому Израилю удалось избежать высоких цифр по сравнению с другими странами. Ограничения начали отменять с конца мая, но последние недели число зараженных начало вновь быстро расти, поэтому власти приняли решение о повторном вводе ограничений.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]