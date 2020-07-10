В Израиле за сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев коронавируса

В Израиле за последние сутки выявили почти 1,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщают местные СМИ.

Всего в стране к настоящему моменту за время пандемии зарегистрировали более 35,5 тыс. случаев заражений COVID-19. Скончались 350 заразившихся.

Накануне вечером премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с пресс-конференцией, в ходе которой признал, что решение возобновить работу бизнеса в стране было преждевременным.

"Я беру на себя за это полную ответственность", - сказал он журналистам.

В Израиле складывается непростая обстановка с коронавирусом. Весной, когда в мире произошел пик заражений коронавирусом, в этой стране ситуация была не столь критична, как во многих других. Руководство Израиля быстро ввело карантин примерно на месяц, и поэтому Израилю удалось избежать высоких цифр по сравнению с другими странами. Ограничения начали отменять с конца мая, но последние недели число зараженных начало вновь быстро расти, поэтому власти приняли решение о повторном вводе ограничений.