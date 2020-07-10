Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9163 RUR   0.024 GBR   2.1395 TRY   0.2477

Цена на нефть

09.07   $/bbl WTI 39.62 -1.28 Brent 42.35 -0.94

Погода в Баку

  ночь день

Транспорт и связь 10.07.2020 22:23

Latam Airlines получила финансирование в размере $1,3 млрд от Oaktree

Latam Airlines Group S.A., крупнейшая авиакомпания в Латинской Америке, заручилась дополнительным финансированием в размере $1,3 млрд, чтобы пережить период банкротства.

Компания, подавшая заявление о банкротстве в США, договорилась о получении финансирования от Oaktree Capital Management LP.

Решение о предоставлении финансирования должно быть одобрено судом США по банкротствам в Нью-Йорке.

Ранее Latam Airlines получила кредит в размере $900 млн от других акционеров, включая семьи, основавшие Latam и Qatar Airways.

Кроме того, компания сообщила, что ее бразильское подразделение также подало заявление о банкротстве с целью реструктуризации задолженности.

Latam и ее подразделения в Чили, Перу, Колумбии, Эквадоре и США подали заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в конце мая, чтобы сократить размер своего парка самолетов, уменьшить объем задолженности, превышающей $7 млрд, и справиться с негативными последствиями пандемии коронавируса для авиационной отрасли.

Обращаться за защитой от кредиторов не стало только парагвайское подразделение Latam, пишет Dow Jones со ссылкой на представителя компании.

Latam также договорилась о получении дополнительного финансирования в размере $250 млн. При этом компания сообщила, что ей, вероятно, потребуется еще более $2,1 млрд на время процедуры банкротства.

Компания рассчитывает, что в результате раундов привлечения финансирования ей не потребуется поддержка властей.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]