Latam Airlines получила финансирование в размере $1,3 млрд от Oaktree

Latam Airlines Group S.A., крупнейшая авиакомпания в Латинской Америке, заручилась дополнительным финансированием в размере $1,3 млрд, чтобы пережить период банкротства.

Компания, подавшая заявление о банкротстве в США, договорилась о получении финансирования от Oaktree Capital Management LP.

Решение о предоставлении финансирования должно быть одобрено судом США по банкротствам в Нью-Йорке.

Ранее Latam Airlines получила кредит в размере $900 млн от других акционеров, включая семьи, основавшие Latam и Qatar Airways.

Кроме того, компания сообщила, что ее бразильское подразделение также подало заявление о банкротстве с целью реструктуризации задолженности.

Latam и ее подразделения в Чили, Перу, Колумбии, Эквадоре и США подали заявление о банкротстве в соответствии со статьей 11 Кодекса о банкротстве США в конце мая, чтобы сократить размер своего парка самолетов, уменьшить объем задолженности, превышающей $7 млрд, и справиться с негативными последствиями пандемии коронавируса для авиационной отрасли.

Обращаться за защитой от кредиторов не стало только парагвайское подразделение Latam, пишет Dow Jones со ссылкой на представителя компании.

Latam также договорилась о получении дополнительного финансирования в размере $250 млн. При этом компания сообщила, что ей, вероятно, потребуется еще более $2,1 млрд на время процедуры банкротства.

Компания рассчитывает, что в результате раундов привлечения финансирования ей не потребуется поддержка властей.