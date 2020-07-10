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ТЭК 10.07.2020 23:14

Ливия возобновила экспорт нефти из портов после полугодового перерыва

Ливия возобновила экспорт нефти из своих портов после полугодового перерыва, говорится в сообщении национальной нефтяной корпорации (NOC).

Первый танкер на экспорт будет отправлен из порта Эс-Сидр (Es Sider).

Наращивание добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного водохранилищам и инфраструктуре в результате незаконной блокировки, введенной 17 января.

"Мы очень рады, наконец, в состоянии сделать этот важный шаг к национальному восстановлению, и я хочу поблагодарить все стороны недавних обсуждений за помощь в достижении этого успешного результата", - сказал глава NOC Мустафа Саналла.

"Для NOC работа только началась. Наша инфраструктура понесла большой ущерб, и теперь мы должны сосредоточиться на обслуживании и обеспечении бюджета для выполняемой работы. Мы также должны предпринять шаги для обеспечения того, чтобы добыча нефти в Ливии больше никогда не подвергалась шантажу", отмечается в сообщении.

"Наряду с потерями производства на $6,5 млрд, которое мы, как нация, понесли, NOC сталкивается с огромными дополнительными затратами на ремонт инфраструктуры. Затраты на ремонт сети трубопроводов и наземного оборудования, а также на ремонт скважин составят миллиарды динаров", - подчеркивает компания.

Ранее NOC сообщала, что Ливия не сможет добывать более 650 тыс. б/с в 2022 году по сравнению с 1,2 млн б/с в начале 2020 года в результате блокировки работы нефтедобывающей промышленности. Добыча нефти в стране сократится вдвое к 2022 году из-за невозможности её немедленного восстановления, а также отсутствия бюджетных средств для модернизации оборудования, простаивающего в результате приостановки производства, предупреждала компания.

Как сообщалось, в январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром заблокировала объекты нефтяной промышленности накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. В список этих объектов входят морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны. В результате работа нефтяной инфраструктуры страны по всей производственной цепочке от добычи сырья до его реализации была парализована.

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Тэги: ЛИВИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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