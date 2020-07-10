Ливия возобновила экспорт нефти из портов после полугодового перерыва

Ливия возобновила экспорт нефти из своих портов после полугодового перерыва, говорится в сообщении национальной нефтяной корпорации (NOC).
Первый танкер на экспорт будет отправлен из порта Эс-Сидр (Es Sider).
Наращивание добычи займет много времени из-за значительного ущерба, нанесенного водохранилищам и инфраструктуре в результате незаконной блокировки, введенной 17 января.
"Мы очень рады, наконец, в состоянии сделать этот важный шаг к национальному восстановлению, и я хочу поблагодарить все стороны недавних обсуждений за помощь в достижении этого успешного результата", - сказал глава NOC Мустафа Саналла.
"Для NOC работа только началась. Наша инфраструктура понесла большой ущерб, и теперь мы должны сосредоточиться на обслуживании и обеспечении бюджета для выполняемой работы. Мы также должны предпринять шаги для обеспечения того, чтобы добыча нефти в Ливии больше никогда не подвергалась шантажу", отмечается в сообщении.
"Наряду с потерями производства на $6,5 млрд, которое мы, как нация, понесли, NOC сталкивается с огромными дополнительными затратами на ремонт инфраструктуры. Затраты на ремонт сети трубопроводов и наземного оборудования, а также на ремонт скважин составят миллиарды динаров", - подчеркивает компания.
Ранее NOC сообщала, что Ливия не сможет добывать более 650 тыс. б/с в 2022 году по сравнению с 1,2 млн б/с в начале 2020 года в результате блокировки работы нефтедобывающей промышленности. Добыча нефти в стране сократится вдвое к 2022 году из-за невозможности её немедленного восстановления, а также отсутствия бюджетных средств для модернизации оборудования, простаивающего в результате приостановки производства, предупреждала компания.
Как сообщалось, в январе 2020 года Ливийская национальная армия (ЛНА) во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром заблокировала объекты нефтяной промышленности накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. В список этих объектов входят морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны. В результате работа нефтяной инфраструктуры страны по всей производственной цепочке от добычи сырья до его реализации была парализована.
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