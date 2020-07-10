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Здравоохранение 10.07.2020 17:45

В Азербайджан приедут врачи из России и Кубы для обмена опытом в борьбе против COVID-19 – помощник президента

В Азербайджан ожидается приезд иностранных врачей для обмена опытом в борьбе против коронавируса COVID-19, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Из России и Турции ранее прибыла бригада врачей, ожидается новый приезд делегации. Также ждем группу врачей из Кубы», - сказал Гаджиев на брифинге в пятницу.

По его словам, в рамках сотрудничества с этими странами, помимо врачей планируется приезд медсестер, а также специалистов в области эпидемиологии.

На сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано 22 990 случая заражения COVID-19, число вылечились – 14 093, скончались - 292.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ОПЕРШТАБ, ВРАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]