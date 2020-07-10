В Азербайджан приедут врачи из России и Кубы для обмена опытом в борьбе против COVID-19 – помощник президента

В Азербайджан ожидается приезд иностранных врачей для обмена опытом в борьбе против коронавируса COVID-19, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.
«Из России и Турции ранее прибыла бригада врачей, ожидается новый приезд делегации. Также ждем группу врачей из Кубы», - сказал Гаджиев на брифинге в пятницу.
По его словам, в рамках сотрудничества с этими странами, помимо врачей планируется приезд медсестер, а также специалистов в области эпидемиологии.
На сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано 22 990 случая заражения COVID-19, число вылечились – 14 093, скончались - 292.
Х.Насирзаде
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