В Азербайджан приедут врачи из России и Кубы для обмена опытом в борьбе против COVID-19 – помощник президента

В Азербайджан ожидается приезд иностранных врачей для обмена опытом в борьбе против коронавируса COVID-19, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Из России и Турции ранее прибыла бригада врачей, ожидается новый приезд делегации. Также ждем группу врачей из Кубы», - сказал Гаджиев на брифинге в пятницу.

По его словам, в рамках сотрудничества с этими странами, помимо врачей планируется приезд медсестер, а также специалистов в области эпидемиологии.

На сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано 22 990 случая заражения COVID-19, число вылечились – 14 093, скончались - 292.

Х.Насирзаде