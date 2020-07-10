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Регион 10.07.2020 17:59

В Минске задержали чемпиона Грузии по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе

В Минске правоохранительными органами арестован абсолютный чемпион Грузии по бодибилдингу и фитнес-инструктор Шота Лобжанидзе. О задержании сообщил его друг Андрей Ткачев, пишет "Прессбол".

"Пришли шесть человек прямо в зал, где он тренировался, показали ксиву, надели наручники и увезли (...), не сказав куда!" - написал Ткачев в Фэйсбуке.

Ранее фитнесс-тренера оштрафовали за участие в "цепи солидарности", которые проходили в Минске и других городах Беларуси в поддержку альтернативных претендентов на пост президента.

Ниже в комментариях Ткачев написал, что домой к Лобжанидзе также приехали силовики "и собираются проводить обыск".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, СПОРТСМЕН, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]ax.az