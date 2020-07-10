В Минске задержали чемпиона Грузии по бодибилдингу Шоту Лобжанидзе

В Минске правоохранительными органами арестован абсолютный чемпион Грузии по бодибилдингу и фитнес-инструктор Шота Лобжанидзе. О задержании сообщил его друг Андрей Ткачев, пишет "Прессбол".
"Пришли шесть человек прямо в зал, где он тренировался, показали ксиву, надели наручники и увезли (...), не сказав куда!" - написал Ткачев в Фэйсбуке.
Ранее фитнесс-тренера оштрафовали за участие в "цепи солидарности", которые проходили в Минске и других городах Беларуси в поддержку альтернативных претендентов на пост президента.
Ниже в комментариях Ткачев написал, что домой к Лобжанидзе также приехали силовики "и собираются проводить обыск".
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