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Транспорт и связь 10.07.2020 18:01

Азербайджан и РФ ведут переговоры по открытию чартерных рейсов Баку- Москва

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) ведет переговоры по организации чартерных рейсов в Москву, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«AZAL ведет с соответствующими структурами России по организации чартерных рейсов из России. Мы хотим организовать чартерные рейсы из Москвы, а также ведем переговоры по организации подобных рейсов из Екатеринбурга», - сказал Гаджиев в пятницу на брифинге в Баку.

«После того, как мы получим положительный ответ российской стороны, надеюсь, что будут организованные постоянные чартерные рейсы из Москвы», - сказал Гаджиев.

Б.Рустамбеков

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: AZAL, РЕЙСЫ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]