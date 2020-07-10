Азербайджан и РФ ведут переговоры по открытию чартерных рейсов Баку- Москва

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) ведет переговоры по организации чартерных рейсов в Москву, заявил помощник президента - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«AZAL ведет с соответствующими структурами России по организации чартерных рейсов из России. Мы хотим организовать чартерные рейсы из Москвы, а также ведем переговоры по организации подобных рейсов из Екатеринбурга», - сказал Гаджиев в пятницу на брифинге в Баку.

«После того, как мы получим положительный ответ российской стороны, надеюсь, что будут организованные постоянные чартерные рейсы из Москвы», - сказал Гаджиев.

Б.Рустамбеков