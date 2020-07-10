Токаев: Ситуацию в экономике нужно исправлять, иначе Казахстан может оказаться в глубоком кризисе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал исполнительную власть держать на контроле ситуацию с показателями основных отраслей в экономике.
"Деньги на борьбу с кризисом есть, они имеются. Необходимые законодательные решения приняты. Поэтому снижение объемов производства обрабатывающей промышленности, строительных работ и инвестиций считаю неоправданным. Правительству нужно исправлять ситуацию. Я понимаю, в целом, конечно, мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Как это бы ни было, экономические показатели в целом неплохие. Но мы же понимаем, что при отсутствии должных действий со стороны власти, правительства, мы можем оказаться в глубоком кризисе", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.
Видео с выступлением главы государства опубликовано в открытых источниках.
"Поэтому я предупреждаю, что ситуацию надо исправлять", - отметил он.
Глава государства также поручил акимам регионов принять меры по снижению отставания по основным показателям экономического развития.
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