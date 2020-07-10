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Финансы 10.07.2020 18:07

Токаев: Ситуацию в экономике нужно исправлять, иначе Казахстан может оказаться в глубоком кризисе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал исполнительную власть держать на контроле ситуацию с показателями основных отраслей в экономике.

"Деньги на борьбу с кризисом есть, они имеются. Необходимые законодательные решения приняты. Поэтому снижение объемов производства обрабатывающей промышленности, строительных работ и инвестиций считаю неоправданным. Правительству нужно исправлять ситуацию. Я понимаю, в целом, конечно, мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Как это бы ни было, экономические показатели в целом неплохие. Но мы же понимаем, что при отсутствии должных действий со стороны власти, правительства, мы можем оказаться в глубоком кризисе", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Видео с выступлением главы государства опубликовано в открытых источниках.

"Поэтому я предупреждаю, что ситуацию надо исправлять", - отметил он.

Глава государства также поручил акимам регионов принять меры по снижению отставания по основным показателям экономического развития.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТОКАЕВ, КРИЗИС, ДЕЙСТВИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]