Токаев: Ситуацию в экономике нужно исправлять, иначе Казахстан может оказаться в глубоком кризисе

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал исполнительную власть держать на контроле ситуацию с показателями основных отраслей в экономике.

"Деньги на борьбу с кризисом есть, они имеются. Необходимые законодательные решения приняты. Поэтому снижение объемов производства обрабатывающей промышленности, строительных работ и инвестиций считаю неоправданным. Правительству нужно исправлять ситуацию. Я понимаю, в целом, конечно, мы столкнулись с чрезвычайной ситуацией. Как это бы ни было, экономические показатели в целом неплохие. Но мы же понимаем, что при отсутствии должных действий со стороны власти, правительства, мы можем оказаться в глубоком кризисе", - сказал Токаев на расширенном заседании правительства в пятницу.

Видео с выступлением главы государства опубликовано в открытых источниках.

"Поэтому я предупреждаю, что ситуацию надо исправлять", - отметил он.

Глава государства также поручил акимам регионов принять меры по снижению отставания по основным показателям экономического развития.