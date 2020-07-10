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Дальнее зарубежье 10.07.2020 22:48

Две трети американцев недовольны работой Трампа по борьбе с коронавирусом - опрос

Две трети жителей США не считают удовлетворительными меры, которые принимает американский президент Дональд Трамп в связи с эпидемией коронавируса, сообщает издание The Hill со ссылкой на результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом ABC News и компанией Ipsos.

Опрос показал, что работой президента по этому направлению недовольны 67% респондентов, а лишь 31% одобряют реакцию Трампа на нынешний кризис здравоохранения.

The Hill отмечает, что речь идет о самых низких показателях одобрения действий президента с момента начала пандемии коронавируса.

Вместе с тем, указывает издание, падает и общая поддержка президента среди населения, причем сокращение популярности отмечается как у республиканцев, так и у респондентов, которые не относят себя ни к Республиканской, ни к Демократической партии.

Опрос проходил 8 - 9 июля, в нем приняли участие 711 совершеннолетних жителей США. Статистическая погрешность составляет плюс-минус 4,1 процентных пункта.

США среди всех стран мира занимают первое место по количеству заражений коронавирусом и случаев летальных исходов. Согласно данным статистического сайта Worldometers, в США с начала вспышки вируса диагностировано более 3,2 млн случаев заражения, свыше 135 тыс. заболевших скончались. Выздоровели более 1,4 млн человек.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]