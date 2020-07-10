В Баку свыше 10 тыс. зараженных COVID-19 лечатся на дому - Минздрав

В Баку свыше 10 тыс. зараженных коронавирусом COVID-19 проводят лечение в домашних условиях, заявил представитель Минздрава Азербайджана Надир Зейналов.

«После разрешения проводить лечение дома, на сегодняшний день в Баку в домашних условиях под наблюдением врачей лечатся 10,202 тыс. граждан”, - сказал Зейналов на брифинге в пятницу.

По словам Зейналова, среди проходящих лечение граждан есть как бессимптомные, так и пациенты с легкими симптомами. «Лечение на дому направлено на разгрузку системы здравоохранения. В случае необходимости эта практика будет применяться и в других регионах страны», - добавил он.

Как сообщалось ранее, согласно решению Кабинета министров Азербайджана от 12 июня 2020 года, граждане, у которых путем лабораторного обследования выявлен вирус COVID-19, размещаются в специальных медицинских объектах. В случае протекания заболевания в легкой форме, заболевший может проходить лечение в домашних условиях по месту прописки или же по месту постоянного проживания, с обязательной изоляцией.

Во время изоляции больным запрещается отключать мобильный телефон, гражданин также получает предупреждение, что его местоположение может быть определено посредством применения мобильных средств связи.

На сегодняшний день в Азербайджане зафиксировано 22 990 случая заражения COVID-19, число вылечились – 14 093, скончались - 292.

Х.Насирзаде