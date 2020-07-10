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Регион 10.07.2020 19:08

Президент Турции подписал указ о придании собору Святой Софии в Стамбуле статуса мечети

Указ об изменении статуса собора Святой Софии с музейного на объект мусульманского культа подписал в пятницу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В этом указе Эрдоган ссылается на решение суда, которое было принято ранее в пятницу.

Этим указом также предусмотрен перевод объекта в собственность Управления по религиозным делам Турции вследствие чего он будет открыт как мечеть, в которой будет возможно совершать отправление мусульманского культа.

Государственный совет Турции - высший суд по административным делам - ранее в пятницу отменил решение правительства страны от 1934 года, в соответствии с которым собор Святой Софии в Стамбуле получил статус музея.

Дискуссия вокруг будущего собора Святой Софии в Стамбуле развернулась после того, как 29 мая, в очередную годовщину падения Константинополя, там состоялось чтение Корана. Спустя неделю президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил изучить возможность превращения собора Святой Софии в мечеть. Позже министр юстиции Абдулхамит Гюль и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу высказались за то, чтобы собор снова стал мечетью.

В свою очередь армянский патриарх Турции Саак II предложил, чтобы собор Святой Софии стал местом молитвы как для христиан, так и для мусульман. Против превращения Софии в мечеть высказывались представители православных церквей и высокопоставленные дипломаты, в том числе госсекретарь США Майк Помпео.

Музейный статус храм Святой Софии получил в 1934 году по решению первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка. С 1985 года собор включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АЙЯ/СОФИЯ, МЕЧЕТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]