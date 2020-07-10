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Внутренняя политика 10.07.2020 19:10

Глава консульского управления МИД Азербайджана арестован по подозрению в коррупции

Экс-посол Азербайджана в Турции, глава Консульского управления при МИД Фаиг Багиров задержан Службой государственной безопасности республики, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Сабаильском районном суде.

"Багиров задержан и доставлен в суд. Он подозревается в растрате госсредств, злоупотреблении служебным положением и взяточничестве", - отметили в суде.

Решением суда Багиров арестован на 4 месяца.

Как в свою очередь отметили в СГБ Азербайджана Багиров совместно с работниками управления брал взятки за выдачу различных документов и их легализацию.

"Обвиняемые брали взятки за краткосрочное одобрение заявлений приглашающей стороны в Азербайджан на имена многочисленных иностранных граждан согласно визовой процедуре, выдачу справок и легализация документов", - сообщили в СГБ.

3 июля сообщалось, что азербайджанская спецслужба получила информацию о злоупотреблениях полномочиями сотрудниками МИД страны, которые нанесли серьезный вред государству. В связи с этим в МИД Азербайджана прошли оперативно-следственные мероприятия.

Председатель тендерной комиссии МИД Фархад Моллазаде, начальник управделами хозяйственного отдела Салим Ализаде и начальник юридически-консульского отдела Консульского управления Нурупаша Абдуллаев были арестованы по обвинениям в злоупотреблениях, взяточничестве и присвоении средств.

А. Мамедов, Х. Насирзаде

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Тэги: МИД, КОРРУПЦИЯ, АРЕСТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]