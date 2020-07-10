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Регион 10.07.2020 20:53

Прибывающих в Россию иностранцев больше не будут помещать на карантин - Голикова

Приезжающие в Россию иностранные граждане вместо помещения на двухнедельный карантин должны будут предоставить результаты ПЦР-теста или свидетельство, что они переболели коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"Для возобновляемого авиационного сообщения в соответствии с поручением оперативного штаба Роспотребнадзором предложено вместо 14-дневного карантина для въезжающих в Российскую Федерацию из зарубежных стран ввести обследование на COVID-19. Иностранные граждане должны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательные результаты лабораторного исследования на ПЦР тестирование, которые получены не менее, чем за 3 дня до прибытия в Российскую Федерацию. И при наличии медицинских документов, подтверждающих выявление антител иммуноглобулина G", - сказала Голикова на брифинге в пятницу.

По ее словам, граждане РФ, которые будут возвращаться на родину, "могут за 72 часа до прилета в Российскую Федерацию провести ПЦР-исследование в той стране, где они находятся".

"А могут по прилету в течение трех дней также провести соответствующие ПЦР-исследования для того, чтобы мы были ознакомлены с результатом и дали, в зависимости от результата, право принятия решений по дальнейшим действиям в случае положительного теста на COVID будет приниматься в соответствии с национальным законодательством РФ", - сказала Голикова.

Также может проводиться и выборочное ПЦР-тестирование в аэропортах.

"Кроме того, мы предполагаем, что выборочно ПЦР-тестирование может осуществляться сотрудниками Роспотребнадзора в зависимости от той симптоматики, которую будут демонстрировать приезжающие граждане", - добавила вице-премьер.

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Тэги: РОССИЯ, ИНОСТРАНЦЫ, КАРАНТИН, ГОЛИКОВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]